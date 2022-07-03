المالية تدين أعمال التخريب التي طالت مبنى مراقبة الخدمات المالية سبها

العنوان – طرابلس

أدانت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أعمال الشغب والتخريب والحرق التي تعرض لها مبنى مراقبة الخدمات المالية سبها.

وأضافت وزارة المالية أن هذا الأمر يؤثر سلبا على صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة في حينها وتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

واعتبرت الوزارة أن هذه الأفعال منافية للقانون والشرع، مطالبة الجهات المعنية بالدولة الليبية ضرورة مساءلة مرتكبيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وأكدت وزارة المالية على حق التظاهر والاحتجاج السلمي وفق السياق المحدد قانونا وأن يراعى في ذلك قدسية وحرمة ممتلكات ومقدرات الدولة الليبية باعتبارها ملك للمواطنين كافة.

وتعرضت مراقبة الخدمات الماليه سبها (الخزانة العامة) للحرق والتخريب وأشعال النار فيها بعد قيام بعض المتظاهرين ليلة الجمعة بأعمال شغب وتخريب.