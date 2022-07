المنفي ونورلاند: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال

ليبيا – تباحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هاتفيًا مع سفير واشنطن مبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين ركزا خلال اتصال هاتفي جمعهما على مناقشة الأوضاع الأخيرة في البلاد التأكيد على التزام الجميع بالمحافظة على الأمن وعدم تعريض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للضرر.

وبحسب البيان جدد الجانبان التأكيد على حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم والاستماع إلى مطالبهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء المراحل الانتقالية، فيما شددا على أهمية التهدئة في هذه المرحلة والوصول إلى الإجراء في أقرب الآجال لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.

