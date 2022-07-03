ليبيا الان وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل تم النشر منذُ 33 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل 03 July, 2022 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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