



<br /> وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل 03 July, 2022 رابط مختصر



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