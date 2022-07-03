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وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

وزير خارجية مصر: الاضطرابات في ليبيا مؤشر على عدم رضا الشعب نتيجة عدم التوصل إلى حل

03 July, 2022

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بوابة افريقيا الاخبارية

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