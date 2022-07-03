اعتدال في درجات الحرارة على الساحل الغربي ودون تغيير في الشرق

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس اعتدالًا في درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية نسبياً هذا اليوم.

وأكد أن درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (30 – 33) مْ , وتكون على مناطق الدواخل مابين (36-41)مْ.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الغربي وتتراوح مابين (39-46)مْ.

وذكر المركز أن درجات الحرارة تبقى بدون تغير على مناطق شرق ليبيا, ويشمل الاعتدال تدريجيا من يوم الغد مناطق جنوب غرب ليبيا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستمر هذا التحسن طيلة أيام الأسبوع على كامل ربوع البلاد.