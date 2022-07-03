جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا في يوليو للتجديد للبعثة الأممية

أفاد موقع “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة خلال يوليو الجاري تليها مشاورات بشأن الحالة في ليبيا، ومن المتوقع أن يصوت على قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تنتهي في 31 يوليو.

وأضاف الموقع في تقريره الشهري بخصوص نشاطات مجلس الأمن، أن المجلس قد يصوت أيضًا على تجديد ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات بموجب القرار 1970 بحلول 15 يوليو، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا وفقا للقرار 2571.

وأشار “سكيوريتي كاونسيل ريبورت” إلى أن مجلس الأمن جدد منذ سبتمبر 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 4 مرات من خلال تمديدات قصيرة الأجل بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس فيما يتعلق بطول الولاية وإعادة هيكلة البعثة ومسألة بتعيين قيادة جديدة.

وقال الموقع إنه في 29 أبريل الماضي، اعتمد المجلس القرار 2629 لتجديد ولاية البعثة الأممية حتى 31 يوليو، وأذن القرار بإعادة هيكلة البعثة واستبدال المبعوث الخاص إلى ليبيا في جنيف بممثل خاص مقيم في طرابلس، كما اختصر دورة إعداد التقارير من 60 إلى 30 يومًا.

وأكد الموقع أن القضية الرئيسية هي الوضع الأمني غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي في ليبيا، وأوضح أن ما يشغل مجلس الأمن هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين للاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.