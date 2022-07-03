شكري: الاضطرابات في ليبيا مؤشر لعدم رضا الشعب عن الانسداد الراهن

أكد وزير خارجية مصر سامح شكرى الاضطرابات في ليبيا مؤشر لعدم رضا الشعب عن الانسداد الراهن في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في مختلف المدن الليبية.

ودعا وزير خارجية مصر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات للوصول إلى إجراء الانتخابات وبين أن هناك قطاعات عريضة ليبية غير راضية عن استمرار الأزمة الحالية.

وأشار شكري إلى أن بلاده تدفع دائمًا لحل الأزمة الليبية بحل ليبى ليبى وشدد على رفضه للحلول العسكرية في ليبيا، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن البرلمان الليبي كلف حكومة جديدة في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الجسم التشريعي المعترف به في البلاد، وشدد على احترام شرعية مجلس النواب والمجلس الرئاسي والعمل على الدفع نحو إجراء الانتخابات.