دوجاريك يناشد المتظاهرين في ليبيا تجنب أي أعمال عنف

العنوان – نيويوك

ناشد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، جميع المتظاهرين في ليبيا بتجنب أي أعمال عنف، مشددًا على القوات الأمنية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف الفاعلة للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار.

وأفاد المتحدث أن الأمين العام حث الأطراف الليبية على الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي، الأمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز موجودون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً، يتعين البناء عليه.