ريتش التخطيطية الدولية تؤكد مراقبتها لحركة النقد وتوافر السلع في ليبيا

ليبيا- نشرت مبادرة “ريتش” التخطيطية الدولية الممولة من الجهات التابعة للأمم المتحدة تقريرًا بشأن ديناميكيات السوق المتبعة في ليبيا وحركة النقد العامة فيها.

ووفقًا لخلاصة التقرير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، يتم تقييم الأسواق في المناطق الحضرية الرئيسية في جميع أنحاء ليبيا على أساس شهري، وبالشكل الذي يمكن الفرق الميدانية في كل موقع من تسجل الأسعار ومدى توفر المواد الغذائية وغيرها الأساسية المباعة في المتاجر السوق المحلية.

وأضافت الخلاصة: إن الهدف من ذها هو توفير نظرة عامة على نطاقات الأسعار والمتوسطات للمواد الغذائية الرئيسية وغيرها في المناطق التي تم تقييمها، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالعناصر الرئيسية لسلة الإنفاق الأدنى في سبيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

