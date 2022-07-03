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مكافحة الأمراض: متوسط عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بلغ 8 حالات

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الأسبوعية أن متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا بلغ 8 حالات بنسبة إصابة بلغت 1.7%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم عدد (2.867) عينة جرى فحصها بتقنية  Real Time PCR  وكان متوسط عدد العينات (478) عينة  كما بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات  ومتوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة .

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 502,189 حالة منها الحالات النشطة: 64 والمتعافين: 495,695 والوفيات: 6.430 حالات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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