مكافحة الأمراض ينشر التحديث الأسبوعي للوصع الوبائي المحلي لكورونا

العنوان – طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد أن متوسط عدد الحالات الموجبة خلال الفترة من 25 – 30 يونيو المنصرم (08) من إجمالي عدد (2.867) عينة مستلمة.

وأوضح المركز الوطني أم نسبة الحالات الموجبة بلغت (1.7 % )، لافتًا إلى أن متوسط عدد العينات بلغ (478) عينة .

وأضاف المركز أن متوسط عدد الحالات المتعافية (09) حالات، مؤكدًا أن متوسط عدد حالات الوفيات (00) حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الامراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 502,189 حالة، والحالات النشطة 64، والمتعافين 495,695، والوفيات 6.430.