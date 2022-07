ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “تيكزم” الإخباري الزيمبابوي الناطق بالإنجليزية سبل استفادة زيمبابوي من الثروات العديدة فيها ومن بينها “الليثيوم”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى أن وجود الثروات في عديد الدول لا يمثل بالضرورة عامل نجاح لها، في ظل وجود جهات أجنبية قوية مثل الغرب باحثة دائمًا عن مصالحها على حساب الشعوب المالكة لهذه الثروات.

وأضاف التقرير: إن المحنة التي تمر بها ليبيا حاليًا دليل واضح على هذا الطرح؛ لأن توافر النفط والغاز فيها لم يجعل منها دولة ناجحة حتى الآن.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقرير زيمبابوي: وفرة النفط والغاز في ليبيا لم تجعل منها دولة ناجحة حتى الآن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية