أمن بنغازي: ضبط شخص سرق سيارة مواطن بعد طعنه بسلاح أبيض

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط شخصًا من أصحاب السوابق قام بإستيقاف مواطن وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المواطن أدخل للعناية المركزة وسلبت سيارته نوع (هيونداي سنتافيا).

وأشارت إلى أنه عقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي مفادها دخول شخص للعناية الفائقة بمستشفى الجلاء انتقل أعضاء التحريات إلى المستشفى للتحري والبحث عن الجاني والاستدلال مع المجني عليه إذا سمحت حالته الصحية.

وأضافت المديرية أنه عند وصول أعضاء التحريات إلى المستشفى أخبرهم الطبيب المختص بإمكانية الاستدلال مع المجني عليه، حيث أفاد بأن أحد الأشخاص قام باعتراضه أثناء خروجه من سوق المصرية والاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء (طباق – كمية) وسلب سيارته نوع هيونداي سنتافيا اللون أحمر قاتم ونتج عن الاعتداء دخوله للعناية الفائقة.

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات انتقلوا لسوق المصرية للتحري وجمع المعلومات عن الواقعة وبعد جمع المعلومات تم التوصل للجاني ومكان تواجده بمنطقة الماجوري وعلى الفور تم الانتقال وضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للقسم.

وأشارت المديرية إلى أنه تبين أنه يدعى (م.م.س) من مواليد 1985 واعترف بمانسب إليه وأفاد بإخفائه السيارة بإحدى المزارع بمنطقة المقزحة وتم استرجاعها من قبل أعضاء التحريات بالقسم.

وذكرت المديرية أنه بالتعميم على الجاني اتضح أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى مركز شرطة الصابري ومركز شرطة العروبة على ذمة وقائع الإيذاء والرماية بسلاح ناري وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة .