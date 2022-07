تايمز أوف مالطا: أعمال تطوير كورنثيا بنغازي متوقفة لهذه الأسباب

ليبيا – كشف تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن التوقعات المتعلقة بمستقبل الاستثمار الفندقي المالطي في عدة دول.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن “إنترناشيونال هوتيل إنفيستمينتس” الشركة المالطية المالكة للعلامة التجارية للفنادق الـ”كورنثيا” تخوفها بشأن مستقبل أعمالها في ليبيا، على خلفية حالة عدم اليقين السياسي فيها.

ووفقًا للشركة، فإن فندقها في العاصمة طرابلس لا زال قيد التشغيل، في وقت توقفت فيه منذ سنوات خطط إنشاء فندق آخر في مدينة بنغازي كبينة أنها تمتلك ما نسبته 55% من رأس مال شركة “ليبيا لتطوير الفنادق والاستثمار” المستحوذة على مبنى مهجور لما عرف سابقًا باسم فندق الجزيرة والموقع المجاور له بالمدينة.

وأضافت الشركة: إن الخطة غير المنفذة تمثلت في تطوير فندق 5 نجوم مؤلف من 228 غرفة وألفي متر مربع من مساحة التجزئة و10 آلاف من المساحات المكتبية. مؤكدة أن تصاريح التخطيط صدرت من قبل السلطات المعنية في مدينة بنغازي وبدأت أعمال الهدم في يناير من العام 2014.

وتابعت الشركة: إن جميع عمليات التطوير معلقة بسبب الوضع السائد في ليبيا في وقت سيتتم فيه إعادة النظر في الخطط الحالية بالاعتماد على التطورات المستقبلية.

ترجمة المرصد – خاص

