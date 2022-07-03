فؤاد من إيطاليا: لو فرض المجلس الرئاسي حالة الطوارئ لن يعارضه أحد

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المقيم في إيطاليا، إن “من الناحية النظرية يستطيع المجلس الرئاسى وفقا لاتفاق الصخيرات واتفاق جنيف فرض حالة الطوارئ، وخصوصًا فى ظل التأييد الشعبى يعنى أنه حتى وبدون حل مجلسى الدولة والنواب يستطيع أن يفرض واقعا جديدا فى البلاد” وفق تعبيره.

أضاف على فيسبوك قائلًا أن “المبعوثين الدوليين بما فيهم ستيفانى حذرت المجلس من اتخاذ اى خطوة من هذا النوع والسبب كما اوضحوا أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لن يعترف بالمجلس حينها، وهذا أكبر دليل أن الغرب لايريد حل الأزمة لأن المجلس جاء باتفاق دولى يهدد المعرقلين وعقيلة عندها سيصبح معرقلا ولن يستطيع القيام بأس خطوة فى ظل الاحتقان الشعبى غير المسبوق”.

وتابع فؤاد قائلًا: “المشكل هو فى تردد وخوف الرئاسى فهل يفعلها وحتى بدون حل المجالس فإنه يملك تقييد حركتها وإذا أصدر أى مرسوم انتخابى فانه سيحصل على دعم شعبى لن يجرؤ أحد على معارضته” على حد قوله.