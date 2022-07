المونيتور: تذبذب مواقف المعارضة التركية بشأن سياسات أردوغان في ليبيا وغيرها

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي لموقع “المونيتور” الإخباري الأميركي إلى تذبذب مواقف أحزاب المعارضة إزاء السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منها، رأى أن هذه المواقف تتمثل في الانتقاد والدعم الفاتر وغض الطرف تارة والرفض تارة أخرى، ومنها ما يتعلق برفض حزب الشعب الجمهوري المعارض تقديم الدعم البرلماني لقرار تمديد المهمة العسكرية التركية على الأراضي الليبية لـ18 شهرًا.

وأضاف التقرير: إن الدعم الفاتر إن جاء فهو بما يتماشى مع مصالح تركيا المتمثلة بمفهوم عقيدة “الوطن الأزرق” البحرية البرية التوسعية مع الوقوف ضد اليونان لكونها تعرض المصالح التركية في ليبيا إلى الخطر، وهو ما قام به حزب الخير التركي المعارض.

ترجمة المرصد – خاص

