ريم البركي لـ”المنقوش”: “اللي اختشوا ماتوا” استقيلي وكفري عن ذنبك

دعت الناشطة السياسية ريم البركي وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش إلى تقديم استقالتها، والتكفير عن ذنبها.

وردت البركي على تغريدة المنقوش بشأن سماعها صوت الحراك الشعبي المطالب برحيل حكومتها، قائلة: “تتقدمي باستقالتكِ تعبيرًا منك على تضامنك مع مطالب الشعب الليبي، كفري عن ذنبك خلال زيارة الجزائر التي رفعتي فيها شعار الاستقرار أولا، وتذكري أنكِ أحد من طالبهم الليبيون بالرحيل”.

وأردفت الناشطة السياسية مغردةً: “يُروى أن “اللي اختشوا ماتوا” .. خافوا أن يواجهوا الشارع عراءً، فضلوا داخل الحمام حتى التهمهم الحريق وخنقهم الدخان”.

وجاء ذلك في إشارة إلى تغريدة المنقوش التي قالت فيها عن الحراك الشعبي: “إنها روح جديدة في عروق ليبيا، مضيفة: سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها (رحيل الجميع) بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”.

وتابعت المنقوش: أقف سلميا مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، وسأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء.