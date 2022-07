تقارير إخبارية تتوقع المرتقب والمطلوب من مجلس الأمن الدولي تجاه ليبيا

ليبيا – سلط تقريران إخباريان الضوء على الإجراءات المتوقعة من مجلس الأمن الدولي إزاء ليبيا في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة فيها.

التقريران اللذان نشرهما موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” التابع للمجلس و”معهد السلام الدولي” الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وتابعتهما وترجمت أبرز مضامينهما صحيفة المرصد، توقعا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا في يوليو الجاري تتضمن إحاطة ومشاورات بشأن الأوضاع فيها.

ووفقًا للتقريرين، من المتوقع أن يصوت المجلس على تجديد ولاية البعثة الأممية المنتهية في نهاية يوليو الجاري وفقًا للقراره 2629 مع التصويت على ذات الإجراء لفريق الخبراء المساعد للجنة عقوبات القرار 1970 بحلول الـ15 من ذات الشهر والتدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط وفقًا للقرار 2571.

ونقل التقريران توقعات حول عقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته الـ50 حوارًا تفاعليًا في الـ6 من يوليو الجاري مع بعثة تقصي الحقائق، مع النظر في تقريره حول حالة حقوق الإنسان في البلاد مع النظر في إمكانية اعتماد قرار بشأن تمديد ولاية البعثة قبل نهاية جلسته في الـ8 من ذات الشهر.

وبين التقريران أن الوضع الأمني ​​غير المستقر المرتبط بالمسار الانتخابي غير المؤكد من شواغل مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الفصائل السياسية المتنافسة للاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها.

وأضاف التقريران: إن بإمكان أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق بصيغة التواصل المرئي مع ممثلين عن المجتمع المدني للمساعدة في توليد أفكار حول كيفية تعزيز الحوار بين هذه الفصائل ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة.

وتابع التقريران: إن قرار تجديد ولاية البعثة الأممية من الممكن تضمينه خيارات قد ينظر فيها الأعضاء حول زيادة القدرة الاستشارية للبعثة بخبراء إضافيين في المسائل الدستورية والانتخابية، بالإضافة لخيار آخر يتمثل في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان.

وتحدث التقريران عن مسألة أخرى مهمة بالنسبة لمجلس الأمن الدولي وتتمثل في رئاسة البعثة الأممية؛ إذ يأتي رحيل المستشارة الحالية ستيفاني ويليامز في وقت حساس سياسيًا بالتزامن مع عدم التوافق على خليفة للمبعوث الأممي المستقيل من منصبه يان كوبيتش.

وأكد التقريران أن تحركات المجلس بشأن ليبيا صعبة، ما قاد إلى تصعيب المفاوضات بشأن قرارات تجديد تفويض البعثة الأممية خلال الأشهر الأخيرة فالخلافات مستمرة على الأمد الزمني لولاية البعثة البعثة ودورة تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس التقارير بشأن عملها.

وفي ذات السياق كشف التقريران عن استضافة معهد السلام الدولي ومركز “ستيمسون” وموقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” مائدة نقاش مستديرة افتراضية في الـ9 من يونيو الماضي بمشاركة الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والمعنيين بالأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني وخبراء مستقلين.

وأضاف التقريران: إن هؤلاء جميعًا تبادلوا تقييماتهم للوضع في ليبيا في بيئة صريحة وتعاونية بهدف مساعدة المجلس على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بترتيب أولويات ولاية البعثة الأممية وتسلسلها والتوجه الإستراتيجي لها وإجراءاتها على أرض الواقع.

وتوافق المشاركون في المائدة على بقاء الأمم المتحدة شريكًا مهمًا لليبيا، وأن ولاية بعثتها واسعة ومرنة بما يكفي لتمكين المشاركة المستمرة، مع ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي والبعثة بإعادة ضبط الدعم الدولي للبلاد خلال الأشهر المقبلة من خلال الاستفادة من دور المنظمة الدولية بوصفها جهة فاعلة غير متحيزة.

وأضاف المشاركون: إن بإمكان الأمم المتحدة لعب دور في زيادة التماسك بين مبادرات الحوار المختلفة ومحاسبة المعنيين واستمرار المشاركة مع مجموعات المجتمع المدني مع الحاجة لتطوير وتنفيذ نهج أكثر شمولية للبعثة الأممية، من خلال التركيز بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية وتعميم حقوق الإنسان.

وشدد المشاركون على حاجة البعثة إلى نشر إستراتيجيتها وأولوياتها بشكل فعال، بما في ذلك الوضع النهائي المنشود داعين في ذات الوقت مجلس الأمن الدولي إلى البقاء موحدًا ومواصلة إعطاء الأولوية لليبيا والدول الأعضاء، بهدف ضمان توافق الأفعال مع المواقف المعلنة.

ترجمة المرصد – خاص

