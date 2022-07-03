بمساعدة أمريكية.. «مفوضية الانتخابات» تدرب موظفيها على التحقق من الأخبار الزائفة

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي «تقنيات التثبت من الأخبار الزائفة وآليات الرصد في وسائل الإعلام» الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “التدريب انطلق بالتعاون مع الرابطة الامريكية للقانونين ABA، وذلك بقاعة شهداء 2 مايو بالمركز الاعلامي بالمفوضية”.

وأكد مدير إدارة التوعية والتواصل نجاح الجبراني، أن البرنامج يأتي تكملةً للخطة التي تعمل المفوضية على تنفيذها في إطار تعزيز جاهزيتها للانتخابات المرتقبة.

وأضاف الجبراني “يستهدف تدريب منسقي التوعية بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا وموظفي إدارة التوعية بالمفوضية، على كيفية التحقق من الأخبار الزائفة، ورصد خطاب الكراهية والتصدي له، بالإضافة إلى رصد الاختلالات المهنية خلال فترة التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، كما يضمن البرنامج التدريبي ورشات تطبيقية تعرض فيديوهات وصوتيات وأخبار زائفة”.