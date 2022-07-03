نادية عمران: التوافق بين الأجسام السياسية غير ممكن وأي حلول لا ترافقها سيطرة على الأرض لن تكون فاعلة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن أي حلول يجري التوصل إليها لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا «لا يرافقها سيطرة واقعية وفعلية على الأرض لن تكون فاعلة بالمطلق في المشهد الليبي»، لأن الأجسام السياسية الحالية «لن تخرج من المشهد إلا مرغمة».

وقالت عمران في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد، إن الأجسام السياسية «تغلغل فيها الفساد بدرجة كبيرة، وأصبحت تقتات على الخلافات والتجاذبات السياسية، وتتحجج بأنها تريد مصلحة الليبيين»، محذرة من اتجاه الوضع في ليبيا «نحو التأزيم والتطورات غير الإيجابية ما لم يجر الانصياع لرغبة الشارع»

الأجسام الحالية لا ترغب في طرح مشروع الدستور للاستفتاء

وأضافت عمران أن الأجسام السياسية «ليس لها الرغبة في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وصولًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادًا إلى نصوصه»، مشيرة إلى أن التوصل إلى توافق بشأن النقاط المختلف عليها «غير ممكن».

يأتي تصريح عمران تعليقًا على مدى إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وما إذا كان لهذا المسار القدرة على اختراق الانسداد السياسي وتمهيد الطريق إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يريدها الليبيون.

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وشهدت مدن ليبيا منذ الجمعة، تظاهرات عديدة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وفي مقدمتها تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، واستمرار الانسداد وعودة الانقسام الحكومي وعدم قدرة الأجسام السياسية على تحقيق التوافق فيما بينها للمضي نحو الانتخابات.

اختتام اجتماع عقيلة والمشري دون توافق حول الإطار الدستوري

وانطلقت التظاهرات بعد يوم من اختتام الاجتماع رفيع المستوى بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفدين المرافقين لهما في جنيف برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ولم يتمكن عقيلة والمشري خلال اجتماعهما في جنيف من التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لوجود «نقاط خلافية» تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية.

وأعلن عقيلة والمشري أنهما سيجتمعان مرة أخرى عقب عيد الأضحى لاستئناف المشاورات بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، وأكدا توافقهما على عدد كبير من النقاط الخلافية بشأن الوثيقة الدستورية خلال اجتماعات المسار التي جرت في القاهرة ولاحقا في جنيف.