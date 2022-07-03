شلوف: ورقة التوت سقطت عن شرعية البرلمان

قالت حنان شلوف، عضو مجلس النواب، إن بخروج الشارع الغاضب وتدمير بعض المؤسسات تسقط ورقة التوت عن مقولة: نحن منتخبون من الشعب، على حد تعبيرها.

أضافت شلوف في تدوينة بفيسبوك: “بتصريح ستيفاني وليامز المستشارة الأممية أن كل الأجسام الحالية تفتقر للشرعية تسقط ورقة تفويض الصخيرات وجنيف لكل الأجسام، ومحاولة الولوج في حوار جديد ستسقط ورقة التوت عن من يحاول تصدر مشهد هذا الخروج ومحاولة سرقته وتسجيل مكاسب على حسابهم أو الإعلان عن أنفسهم بأنهم هم من وراء هذا الحراك التآمري ومحاولة استغلال الغضب الشعبي وتوجيهه لمكاسب سياسية وأنه ليس حراك شعبي” وفق قولها.

وتابعت: “الفرق بين الحراك الشعبي والحراك السياسي التآمري المستغل لتذمر وغضب الشعب أن الحراك الشعبي لا يهدأ إلا بتحقيق مطالبه أم التآمري فينطفيء شيئا فشيئا حتى يتلاشى ولا يبقى إلا القليل بجلوس رؤوس التآمر للتفاوض والوصول لتسوية هذا من تجربة السنوات الماضية في ليبيا” على حد تعبيرها.