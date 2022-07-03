الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل

أعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، برئاسة وئام العبدلي إلى العمل، وذلك بعد أيام من وقف المجلس وإحالته إلى التحقيق على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس «وال» إن الدبيبة «قرر استمرار مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهام عمله بعد أن قرر إيقاف المجلس موقتًا عن العمل والتحقيق معه الأسبوع الماضي».

نقلت الوكالة نص القرار الصادر عن الدبيبة الذي أكد «استمرار مجلس الإدارة في عمله إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة مع الاستمرار في التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل رقم (288) لسنة 2022».

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والأسبوع الماضي، أوقف الدبيبة مجلس إدارة الشركة موقتًا عن العمل وأحاله إلى التحقيق على خلفية أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد على الرغم من الإنفاق الكبير على مشروعات الكهرباء العام الماضي.