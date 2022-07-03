مسعود: منحة الزوجة والبنات فوق 18 عام ستصرف قبل عيد الأضحى من خلال بطاقات معدة لها

قال مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود إن منحة الزوجة والبنات فوق 18 عاما ستصرف من خلال بطاقات معدة لها صادرة عن مصرف الجمهورية تمكّن المستفيدات من صرفها واستعمالها في توفير احتياجاته.

مسعود أشار في تصريح صحفي: إلى أن البطاقات ستوزع على الزوجات والبنات عبر فروع الشؤون الاجتماعية الـ 122 في كل ليبيا.

ولفت إلى أن الوزارة ستتسلم قبل عيد الأضحى الدفعة الأولى من هذه البطاقات الثلاثاء المقبل، وعددها 50 ألف بطاقة عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وستتسلم الأشهر الست الأخرى بعد العيد.

وبيّن أن الوزارة ستباشر توزيع البطاقات تباعًا فور تسلمها من مصرف الجمهورية، ونتيجة لضغط الوقت قد لا تتمكن الوزارة من توزيعها على جميع المستهدفين قبل عيد الأضحى.