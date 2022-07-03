ضغوط داخلية تفرض على الدبيبة التراجع عن إقالة العبدلي

تراجع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعد أقل من أسبوع على إقالته إلى حين انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وقال بيان للدبيبة اليوم الأحد إن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يستمر في مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العامة مع الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من اللجنة المشكلة بموجب القرار 288 لسنة 2022.

يذكر أن بعض الأطراف ذكرت أن الدبيبة تراجع عن قرار الإقالة بعد تعرضه للضغط من طرف بعض الجهات التي رفضت دخول المكلف الجديد محمد اسماعيل إلى المقر.