إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت بسواتر ترابية

قال مسافرون على الطريق الساحلي سرت – مصراتة، اليوم الأحد، إن «جماعات مسلحة من مصراتة» أغلقت الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت.

وأضاف المسافرون في حديث إلى «بوابة الوسط» أن عددًا كبيرًا من المسافرين في الاتجاهين «جرى إرجاعهم»، مشيرين إلى أن من بين المسافرين مواطنين مرضى.

ويؤثر إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة على تنقل المواطنين الذين سيضطرون إذا طال وقت الإغلاق إلى البحث عن طرق بديلة ستكون أطول للوصول إلى وجهتهم في سرت أو المنطقة الغربية.

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه عديد المدن الليبية تظاهرات احتجاجية على استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الأجسام السياسية على التوافق فيما بينها للوصول إلى الانتخابات.