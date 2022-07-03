عمران: أي حلول لا يرافقها سيطرة واقعية وفعلية على الأرض لن تكون فاعلة بالمطلق في المشهد الليبي

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن الأجسام السياسية تغلغل فيها الفساد بدرجة كبيرة، وأصبحت تقتات على الخلافات والتجاذبات السياسية، وتتحجج بأنها تريد مصلحة الليبيين.

عمران لفتت في تصريح صحفي إلى أن هذه الأجسام لن تخرج من المشهد إلا مرغمة.

ورأت أن الأجسام السًياسية ليس لها الرغبة في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وصولًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادًا إلى نصوصه، وأن التوصل إلى توافق بشأن النقاط المختلف عليها فيما بينهم في الأساس الدستوري غير ممكنة، مشيرة إلى أنه “ما لم يتم الانصياع لرغبة الشارع فإن الوضع يتجه نحو التأزيم والتطورات غير الإيجابية”.

وأشارت إلى أن أي حلول لا يرافقها سيطرة واقعية وفعلية على الأرض لن تكون فاعلة بالمطلق في المشهد الليبي.