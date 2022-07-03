“المنفي” لـ “السفير الإيطالي”:  ملتزمون باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”، لبحث آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد «المنفي» في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، خلال اللقاء، على “التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف، باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين”.

وأشار المنفي إلى “أهمية استمرار تضافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.

ومن جهته كشف السفير الإيطالي على “متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين”.