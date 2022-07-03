الدبيبة يشارك في تخريج الدفعة الثانية من قوة دعم المديريات

شارك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، احتفالية وزارة داخليته في تخريج الدفعة الثانية من قوة دعم المديريات بمقر المعهد العالي لتدريب الشرطة بطرابلس.

وكان في استقبال الدبيبة كل من وزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، بحب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة خلال كلمة له في الاحتفالية على ضرورة دعم مديريات الأمن بالخريجين المتدربين والذين سيسهمون في دعمها بالكوادر البشرية المدربة.

” style=”height: 128px;”>