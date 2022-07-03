النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، الموقوف عن العمل، بتهمة «التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية» لليبيين الموفودين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن «النيابة العامة تصدَّت للوقائع، التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه بعض أعضاء بعثة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها».

التعدي على مخصَّصات الخدمة الطبية

وأضاف البيان أن وكيل النيابة بحث ظروف وملابسات «التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة».

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وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، أن «هناك سلوكاً مؤثَّماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)، وبعض معاونيه، ترتَّب عليه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم، وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات».

استجواب السفير

وأوضح البيان أن النيابة العامة تولَّت إجراء استجواب رئيس البعثة، اليوم الثالث من يوليو، وواجهته بالأدلة القائمة تجاهه فيما يتصل بـ«جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره».