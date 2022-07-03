8 حالات متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل ثماني إصابات بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 1.7%، خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو المنقضي.

وأفاد المركز، في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، بإجراء 2.867 ألف فحص، حيث بلغ متوسط عدد العينات 478 عينة، ومتوسط الحالات الموجبة 8 حالات، والحالات المتعافية من الفيروس تسعة، فيما لم تسجل أية حالات وفاة.

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وأشار المركز إلى أن عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا ارتفع إلى 502 ألف و189 حالة، بينها 64 نشطة، و495 ألفا و695 شفاء، و6430 حالة وفاة.

أما عن عدد الحاصلين على التطعيمات، فقد بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2 مليون و275 ألفا و934 شخصا، فيما تلقى مليون و200 ألف و824 شخصا الجرعة الثانية، و139 ألفا و514 شخصا الجرعة الثالثة التعزيزية، في حين بلغ إجمالي عدد التطعيمات 3 ملايين و616 ألفًا و272 جرعة.