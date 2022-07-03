المرصد الأورومتوسطي يدعو السلطات في ليبيا لاحترام حق التظاهر السلمي

العنوان-طرابلس

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، السلطات الحاكمة في كافة أنحاء ليبيا إلى احترام حق الأفراد في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي؛ وذلك عقب تظاهرات شبابية في عدة مدن للمطالبة بإنهاء الجمود السياسي والاحتجاج على الأوضاع المعيشية.

وحث المرصد، في تغريدة عبر تويتر الجميع على الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف.

وشهدت مدن ليبية عدة منها طرابلس وطبرق وسبها يوم الجمعة الماضية تظاهرات اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.

كما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.