«الصغير»: المتظاهرون أمام حالة من التيه بسبب غياب السلطة الحقيقية

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أنه “من حيث المبدأ الجلاد لا يمكن أن يكون القاضي فما بالك المحامي”.

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فيسبوك، “في المقابل كل الكيانات ادعت سماع صوت الشارع وكلها مع مطالبة وكلها تدعي الحرص على حقوقه ومصلحته”.

وأردف “هل تعلمون لماذا لن ينجز المتظاهرون السلميين شي؟”، مضيفًا “لأن جميع المسميات ليست سلطة واحدة حقيقية وفاعلة ومنجزة ولهذا المتظاهرون أمام حالة من التيه بسبب غياب السلطة الحقيقية وليس بسبب عدم نجاعة وفاعلية الأداة (التظاهر)”.

ولفت إلى أنه “يمكن للمتظاهرين أو المحتجين أو حتى الثوار الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر دون تحقيق نتيجة اللهم إلا التعبير عن السخط وعدم الرضا والرغبة في تغيير الواقع لكن أداتهم ستكون عاجزة وأهدافهم لن تتحقق لأنه لا توجد سلطة”.