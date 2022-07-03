شاهد في «وسط الخبر»: هل بات العصيان المدني الحل الأخير؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على تداعيات وحدود الحراك الشعبي الآخذ في التوسع منذ ما عُرف بـ«جمعة الغضب» في عدة مدن منها طرابلس ومصراتة وطبرق وسبها.

وأطلق مجموعة من الشباب تظاهرات احتجاجًا على استمرار الأزمة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية، وطالبت برحيل الأجسام الحالية وسرعة إجراء الانتخابات. وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.

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والاعتصام السلمي قاد إلى إعلان العصيان المدني، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا الحراك، والسقف الذي يطمح الشباب إليه، وهل يتحول إلى انتفاضة واسعة على الطبقة السياسية أم تخمد نيرانه؟ في ظل تواصل الدعوات إلى الاحتجاجات الشبابية في ميادين البلاد.

ودعا تيار بالتريس الشبابي – المحرك الرئيسي لمظاهرات الجمعة – إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بمدن البلاد، عصر اليوم الأحد. وأعلن في بيان نشره عبر صفحة الحراك على «فيسبوك» أنه «لم يعد لدى الشباب الليبي رصيد من الصبر تجاه الوضع المتردّي»، مضيفًا أنه إذا لم تلبَّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي ستكون متاحة، بما فيها العصيان المدني التام».