الدبيبة يتراجع عن إقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء

العنوان-طرابلس

في ظل التخبط الإداري التي تواجهه الشركة العامة للكهرباء من تفاقم أزمة طرح الأحمال، تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، عن قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل.

وفقا للمادة الأولى من القرار رقم 302 لسنة 2022 يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، كما نصت على الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022.

وفي 26 يونيو الماضي قرر الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكلف الديبية، مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء إلى حين انعقاد مجلس أمناء الشركة، وشكل الدبيبة لجنة تحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف، على أن تتولى اللجنة التحقيق في تأخر شركة الكهرباء من إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة السابق.