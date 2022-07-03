بوعزة: سعر قنطار الدقيق بلغ 300 دينار.. وكل المخابز تعاني نقصا في الوقود

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز “علي بوعزة” أن “كل المخابز تعاني نقصا في الوقود حيث ارتفع سعر اللتر في السوق الموازية من ربع دينار إلى دينار منذ أسبوع”.

وقال “بوعزة” في تصريحات صحفية، إن “رئاسة الوزراء وافقت على إنشاء ديوان للحبوب وفق مقترح وزارة الاقتصاد”.

وتابع؛ أن “هذا الديوان هو من يجب أن يتكفل بتوفير المخزون الاستراتيجي للقمح”.

وأشار “بوعزة” إلى أن سعر قنطار الدقيق بلغ 300 دينار”، مردفا أن “هناك عزوفا من أصحاب المطاحن عن التوريد خوفا من انخفاض الأسعار عالميا خلال هذين الشهرين المعروفين بموسم الحصاد”.

وختم رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز “علي بوعزة” موضحًا أن “سعر رغيف الخبز أصبح دينارا واحدا للرغيفين”.