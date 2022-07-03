تيار بالتريس: فاقدو الشرعية يحاولون الركوب على موجة التغيير

استنكر تيار بالتريس الشبابي تصريحات من وصفهم بفاقدي الشرعية الذين يحاولون الركوب على موجة التغيير.

وقال تيار بالتريس وهو أحد التيارات المحركة للتظاهرات التي اندلعت أول من أمس الجمعة، إنه يتابع تصريحات بعض الأطراف الحكومية التي انتفض عليها الشباب، بمحاولة يائسة منهم، لاستغلال أو الركوب على أمواج التغيير.

وأضاف بالتريس في بيان عبر “فيسبوك”: “عليه، فإننا نستنكر هذه التصريحات من قبل فاقدي الشرعية القانونية والدستورية والشعبية، ومستمرون حتى النصر في ثورة الشباب”.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، غردت وزير الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش عبر “تويتر” قائلة عن الحراك الشعبي: “إنها روح جديدة في عروق ليبيا، مضيفة: سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها (رحيل الجميع) بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”.

وتابعت المنقوش: أقف سلميا مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، وسأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء.

وسبقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة عبر “تويتر” أول من أمس الجمعة قائلا: أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات.

وأضاف الدبيبة: “الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.

وجاءت تغريدة الدبيبة عقب إطلاق مليشيات مسلحة موالية له النيران صوب المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.