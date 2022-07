العنوان-طرابلس أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، الموقوف عن العمل، بتهمة التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية. وأفاد مكتب النائب العام، بأن النيابة العامة تصدَّت للوقائع، التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في المشافي الإيطالية؛ تجاه…

The post حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق الكسب غير مشروع appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية