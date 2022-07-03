عبد المطلب ثابت: توافق جميع الأطراف على حل سياسي سيوصل ليبيا إلى الانتخابات

رأس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت وفد ‎ليبيا بحكومة اتسيير الأعمال منتهية الولاية المشارك في ‎الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عُقد في العاصمة اللبنانية ‎بيروت.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة تسيير الأعمال في بيان إن الاجتماع بحث القضايا العربية، وآلية وضع الحلول لها، من أجل مواجهة الصعوبات التي تواجه منطقتنا العربية، في إطار العمل العربي المشترك، لتوحيد المواقف، في ظل ما تمر به دولنا العربية من تحديات.

وبحسب البيان، أشار مندوب ليبيا خلال الاجتماع إلى أن الحل السياسي الليبي- الليبي يشمل جميع الأطراف سيوصل بجميع الليبين إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد.

كما ناقش وزراء الخارجية العرب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعلى الهامش التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية مع وزير الخارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية الجزائر رمضان لعمامرة.