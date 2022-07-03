جهاز دعم الاستقرار يعلن انحيازه لمطالب المتظاهرين «المشروعة»

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن دعمه حق المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم «المشروعة» وسعيهم لتحقيق مطالبهم العادلة بشكل حضاري، مؤكدًا «وقوفه الدائم مع إرادة الشعب وانحيازه المطلق لاختياراته الحرة».

وأكد الجهاز، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه «يتفهم ما يقاسيه المواطنون من ظروف معيشية وما يعانون منه من أوضاع اقتصادية واجتماعية»، مشيدًا «بالأسلوب السلمي والحضاري الذي ينتهجه المواطنون في التعبير عن قضاياهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة».

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جهاز دعم الاستقرار ير فض أعمال الشغب والتخريب

وشدد الجهاز على «رفضه القاطع لكافة أعمال الشغب والتخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، والتي تلجأ لها قلة قليلة»، معتبرًا أن هذه الأعمال «تعكر صفو التظاهر السلمي وتبعد المسافة بين المواطنين وبين تحقيق مطالبهم المشروعة، وتضع مرتكبيها تحت طائلة القانون».

وتعهد الجهاز بـ«مواصلة تنفيذ خططه لتوفير أعلى درجات الأمان للمواطنين، وتأمين كافة المؤسسات والمرافق العامة والممتلكات الخاصة».

وخرجت تظاهرات في عدة مدن ليبية، منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.