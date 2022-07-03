بعد إطلاقه النار على المتظاهرين.. “دعم الاستقرار”: نقف مع إرادة الشعب

حذر جهاز دعم الاستقرار المشاركين في تظاهرات الحراك الشعبي المطالبة بحل الأجسام السياسية، من القيام بأعمال شغب وتخريب.

وقال جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبد الغني الككلي ويموله رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه يقف مع إرادة الشعب وينحاز لمطلق اختياراته الحرة، على حد قوله.

وأضاف البيان إن الجهاز يتفهم ما يقاسيه المواطنون من ظروف معيشية وأوضاع اقتصادية واجتماعية، ويؤكد رفضه القاطع لكافة أعمال الشغب والتخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة وتعكر صفو التظاهر السلمي.

وأطلق جهاز دعم الاستقرار نيرانه عشوائيا صوب المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء لحكومة الدبيبة، أول من أمس الجمعة، لتفريقهم، وطاردهم في عدة شوارع بالعاصمة.