المسماري: تنظيمات متطرفة تريد استغلال التظاهرات لإعادة تدوير الفوضى الخلاقة

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن القيادة العامة خرجت في عام 2014 تلبية لنداء الشعب واستجابة لجميع المظاهرات التي انطلقت في جميع المدن الليبية، والتي تطالب رجال القوات المسلحة تجاه الإرهاب.

وأوضح المسماري، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية الحدث”، أن موقفنا من مظاهرات اليوم يؤكد على دور القوات المسلحة الرئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطن وصون كرامته، ولكن طلبناهم بالحفاظ على ممتلكات البلاد والأمن العام.

وتابع المسماري:” نحن إلى جانب الشعب والمتظاهرين السلميين لتأمين حمايتهم، ونحن لسنا جناحا سياسيا وحتى نكون طرفًا في الأزمة السياسية، بل لدينا مهمام أخرى هي الحفاظ على الأمن واستقرار الدولة الليبية، ودورنا يشمل تأمين كل المواطنين، وسنتخذ الإجراءات إذا حاول أي طرف فرض مشاريعه”.

ولفت المسماري، إلى أن المجلس الرئاسي ليس لديه سلطة على مقره، وملتزمون بتأمين المواطنين في برقة والجنوب لأنهما تحت يد القوات المسلحة، مؤكدًا أن تنظيمات متطرفة قد تريد استغلال هذه التظاهرات.

وأشار إلى أن الجيش لن يقف مكتوفي الأيدي وهو مع الشعب ومطالبه، فجماعة الإخوان قد تسعى لركوب موجة التظاهرات وتحويرها، فالجماعة من الأعداء الذين لا يريدون جيشا ليبيا قوياً”.

وشدد على أن جماعة الإخوان تحاول زج الجيش بالزواريب السياسية للتأثير على صورته”.

وتوقع المسماري، أن أعضاء الوطن وبعض التيارات السياسية تحاول استغلال الأحداث والمظاهرات في ليبيا وتحويلها إلى صراع مسلح لإعادة تدوير الفوضى الخلاقة، بالتالي لم نقم بإخراج أي قوة لمواجهة المتظاهرين أو منعهم، بل أكدنا لهم حمايتهم من أي تهديد أو اعتداء أو أي شكل من أشكال المنع”.

وتابع:” لن نخذل الشعب الذي وضع فينا الثقة، بعد أن انهيانا الفترة الحرجة وواجهنا الإرهاب، ونحافظ على حقوق الليبين ونحمي كرامتهم”.