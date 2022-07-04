مجلس اتحاد الشباب الليبي يدعو جميع الأجسام السياسية للاستقالة

علق مجلس اتحاد الشباب الليبي على التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق الليبية منادية بإسقاط جميع الاجسام السياسية المتصدرة للمشهد.

وقال بيان للمجلس الأحد إنه يتابع انتفاضة الشارع الليبي ضد سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد في وقت يتطلب من جميعا الوقفة الجادة لمستقبل البلاد.

وأعلن مجلس اتحاد شباب ليبيا، أنه يضم صوته مع صوت الشعب الليبي المطالب بحقوقه، مناشدا كافة الاجسام السياسية المتصدرة للمشهد بتحقيق رغبة الليبين والتنحي عن أماكنها وحفظ دماء الليبيين ومؤسسات الدولة.

يذكر أن جمعيات وشخصيات مختلفة عبرت عن تضامنها من الاحتجاجات التي تشهدها المدن الليبية والمطالبة باستقالة كل الوجوه السياسية التي كانت سببا في الأزمة شرق البلاد وغربها.