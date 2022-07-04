أمن طبرق: القبض على ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من ديوان مجلس النواب

أعلنت مديرية أمن طبرق، مساء اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بسرقة مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب.

جاء ذلك في منشور المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»،أفاد فيه، بأن دورية تابعة للمديرية ضبطت، أثناء الاستيقافات الفجائية، ثلاثة أشخاص وهم: «م. خ. م (ليبي الجنسية)، 20 عاما، وش. د. س (ليبي الجنسية)، 18 عامًا، وش. خ. م (ليبي الجنسية)، 22 عامًا».

كما أضافت في منشورها أن المتهمين الثلاثة كانوا يستقلون مركبة آلية نوع «كنتر كيا»، بيضاء اللون، «ممتلئة بمقتنيات مشروقة من داخل ديوان مجلس النواب الليبي بطبرق»، لافتة إلى أنها أحالتهم إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويشار الى أنه جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، تزامنَا مع خروج تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، حيث شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب.