السني معلقًا على المظاهرات التي تشهدها البلاد: الأمل في التغيير حق مشروع ودوام الحال من المحال

ليبيا – علق مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني على المظاهرات التي تشهدها ليبيا، بالقول: “أحيانًا يكون من الصعب إنهاء الأزمة مباشرة”.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “أحيانًا يكون من الصعب إنهاء أزمة مباشرة، ولكن لا يعني ذلك أبداً الاستسلام واليأس، الأمل في التغيير حق مشروع، ودوام الحال من المحال”.

