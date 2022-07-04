عمران: الأجسام السياسية تغلغل فيها الفساد وأصبحت تقتات على الخلافات

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” نادية عمران “، إن أي حلول يجري التوصل إليها لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا «لا يرافقها سيطرة واقعية وفعلية على الأرض لن تكون فاعلة بالمطلق في المشهد الليبي»، لأن الأجسام السياسية الحالية «لن تخرج من المشهد إلا مرغمة».

وقالت عمران في تصريحات صحفية، إن الأجسام السياسية «تغلغل فيها الفساد بدرجة كبيرة، وأصبحت تقتات على الخلافات والتجاذبات السياسية، وتتحجج بأنها تريد مصلحة الليبيين»، محذرة من اتجاه الوضع في ليبيا «نحو التأزيم والتطورات غير الإيجابية ما لم يجر الانصياع لرغبة الشارع»

كما أضافت عمران أن الأجسام السياسية «ليس لها الرغبة في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وصولًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، استنادًا إلى نصوصه»، مشيرة إلى أن التوصل إلى توافق بشأن النقاط المختلف عليها «غير ممكن».

وجاء تصريح عمران تعليقًا على مدى إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وما إذا كان لهذا المسار القدرة على اختراق الانسداد السياسي وتمهيد الطريق إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يريدها الليبيون.