النعاس: مع ضغط المظاهرات سيتم إحراج كل السلطات المحلية

ليبيا – رأت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن ما حدث من تطور في المظاهرات هو نتيجة للخيبة من تأجيل الانتخابات ومن استمرار المماطلة وفشل مشاورات جنيف وكذلك تردي الأحوال المعيشية في الفترة الأخيرة.

النعاس علقت في تصريح لموقع “عربي21” القطري على حرق مقر البرلمان، قائلة: “لا أعتقد وجود تواطؤ من قوات الأمن هناك والهتافات لم تستثنِ أحدًا، لكن للأسف قد يتخذ عقيلة صالح هذا الأمر حجة لعدم عقد جلسات للبرلمان، أما استمرار التظاهر وتطوره ففي الشرق يصعب التكهن بذلك؛ لأنه يتوقف على الوضع الأمني لكن في الغرب مستمر”.

وتابعت: “مع ضغط المظاهرات سيتم إحراج كل السلطات المحلية والبعثة الأممية وسيصبح لزامًا اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة، الرئاسي ضعيف وكذلك القضاء، لذا هناك من يقترح تشكيل مجلس انتقالي تكون مهمته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، ومن وراء الحراك لا يهم طالما الشعب تحرك”.

