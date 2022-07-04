حمزة: الحراك الشبابي أصبح طرفاً في المعادلة السياسية في ظل غياب «الإصلاح المنشود»

قال أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن والمناطق بعموم البلاد باتت تُشكل تطورًا كبيرًا في المشهد الليبي.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” هذا الحراك الشبابي أصبح طرفاً في المعادلة السياسية في ظل عدم وجود نخبة بديلة للتغيير والإصلاح المنشود .

وأعلن تيار بالتريس الشبابي عن تنظيمه مظاهرات في الثالثة مساء اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس.

وأوضح التيار في منشور عبر “فيسبوك” أن التظاهرات ستبدأ التحشيد في ساحة فندق الكبير، حتى الساعة 4 ونصف، وسيقوم المنظمون بالتأكد من استلام كل متظاهر كمامة طبية، وسترة صفراء إن لم يكن معه سترة.

‏‎وأضاف التيار: “بعد التحشيد سننطلق سيرا على الأقدام، بتنسيق منظم ووطني من فندق الكبير إلى ميدان الشهداء مع الساعة الخامسة مساء”.