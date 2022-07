الصغير: كم انتهى كيان بعد زوبعة الأمس ؟.. البرلمان ومجلس الدولة مستمران وجولة حواراتهم غير المنتهية ستستأنف قريبًا

ليبيا – أكد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير أن الخروج والمظاهرات تتطلب وجود سلطة لإسقاطها، مضيفًا: فأين هي السلطة التي خرج المتظاهرون لإسقاطها؟

الصغير أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: آخر مظاهر السلطة قضي عليها في انقلاب فجر ليبيا 2014، ولا يتصور العقل إسقاط شي غير موجود أصلًا.

وتابع: “كم انتهى كيان بعد زوبعة الأمس؟ البرلمان مستمر ومجلس الدولة وجولة حواراتهم الغير منتهية ستستانف خلال يوم على الأكثر، عبد الحميد مستمر في طرابلس وفتحي ما زال في سرت، المنفي من اليونان قال لكم أنا قاعد معاكم والكوني يشخر في طرابلس” بحسب قوله.

وأكد على أن الخروج والمظاهرات تتطلب وجود سلطة لإسقاطها، مضيفًا: “أنشئوا السلطة أولًا، ثم فكروا في شكلها وإن انحرفت تظاهروا لإسقاطها”.

