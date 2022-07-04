المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: نطالب بحكومة جديدة وإنهاء كل الأجسام الحالية

طالب ” المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ” بضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على تسيير البلاد حتى الوصول إلى إجراء الانتخابات والبدء في التوزيع العادل للإيرادات.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس أمس الأحد، جاء فيه أن المجلس تابع باهتمام بالغ المظاهرات التي عمت المدن الليبية..

وجدد المجلس في بيانه ، مطالبته بإنهاء كل الأجسام السياسية والعسكرية المتصدرة للمشهد الحالي التي ساهمت بشكل مباشر في الانسداد السياسي الحالي، وفق البيان.

كما أكد المجلس رفضه القاطع لمشروع الدستور، مطالبا بالعمل على إيجاد قاعدة دستورية توافقية يشترك في إعدادها جميع مكونات الشعب الليبي تقام على أساسها الانتخابات.

وجاء بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تزامنآ مع المظاهرات التي وقعت في عدة مدن ليبية يوم الجمعة الماضي، مطالبة بإيجاد حل مستعجل للأزمة السياسية المستعصية.