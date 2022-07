البكوش: التعويل على تحرك الرئاسي مضيعة للوقت.. والحراك الشعبي لم تكتمل صورته بعد

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على إحراق المتظاهرين لمقر مجلس النواب في طبرق قائلًا: “الموضوع أمر جانبي ويجب عدم التركيز عليه؛ لأن المعلومات ليست جديدة، من الذي لا يعلم أن مجلس النواب يصرف كل هذه الأموال؟ المعلومات غير جديدة والقضية لماذا الحراك؟ وما عمقه؟ ولأي مدى ممكن أن يذهب؟ وما تأثيره؟ الناس التي خرجت أزلام وثوار ويسار وعلمانيون وإسلاميون وما إلى ذلك، كلهم خرجوا لأن الأوضاع أثرت بالجميع“.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الشعب عادة يخرج للتظاهر عندما تكون الهوة بين التوقعات والواقع كبيرة؛ لذلك الشعب لم يعد يحتمل، وقرر الخروج للشوارع بدلًا من الجلوس في المنزل.

وتساءل: “السؤال هل سيستمر هذا الحراك؟ وما تأثيره على الأجسام السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي؟ المجلس الرئاسي لا أراه ذلك الخيار الجيد؛ لأنه ما الذي قام به لكي نفضله على مجلسي النواب والدولة؟ نعرف أن عقيلة سيطر على القضاء بأكمله، الآن بعد أن غير المجلس الأعلى للقضاء وأقحم 37 عضوًا جديد في الجمعية العامة للمحكمة العليا. مضيعة للوقت أن نقول إن الرئاسي يمكن له أن يتحرك”.

وشدد على أن الحراك لم يستكمل صورته بعد، وخروج المواطنين للشوارع هو تعبير عن إحباطهم وعدم ثقتهم في الأجسام السياسية.

واعتقد أن اسقاط البرلمان ومجلسي الدولة سيزيل الكتلة التي تحاول الاتفاق على حساب الشعب الليبي، بدليل ردود أفعال بعض أعضاء المجلسين وفقًا لحديثه.

وزعم أن خليفة حفتر سيحاول بكل ما أوتي من قوة ودعم مصري للبقاء في السلطة كشرطي لمصر على الأقل في المنطقة الشرقية، بحسب قوله.

