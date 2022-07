المرعاش: المظاهرات التي تشهدها ليبيا عفوية وأسبابها تكمن في انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء

ليبيا – توقع المحلل السياسي كامل المرعاش أن المظاهرات التي تشهدها ليبيا عفوية، وأن أسبابها تكمن في انعدام الخدمات، خاصة انقطاع الكهرباء والماء، وغلاء المواد الأساسية، وهي عشوائية وغير منظمة ولا تحمل رؤية مستقبلية للحل، وتم اختراقها من مجموعات مؤدلجة مثل الإسلاميين المتشددين لتوجيهها ضد خصومهم.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” حول أفق الاحتجاجات وقدرتها على الضغط على الفرقاء الليبيين واستعادة زمام المبادرة من الأجسام الحاكمة، أكد أن هذه المظاهرات بناء على ما سبق ستبقى آثارها محدودة جدًا، ولن تغير من الواقع شيئًا، خاصة في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة الفاسدة التي تغدق الأموال والرشاوى على أمراء حرب هذه الميليشيات، وفق تعبيره.

